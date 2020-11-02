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Новосибирск может лишиться молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году

2 ноября 2020, 21:17
Слушается апелляция России на решение Всемирного антидопингового агентства.

В швейцарской Лозанне в спортивном арбитражном суде начались слушания по апелляции России на решение Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2019 года организация лишило аккредитации Российское антидопинговое агентство.

Это автоматически несет запрет на проведение крупных международных спортивных турниров на своей территории. А спортсмены обязаны будут выступать под нейтральным флагом.

Если апелляция российской стороны будет отклонена, то Россия лишится права принимать чемпионат мира по хоккею. Молодежное первенство планеты в 2023 году должно пройти в Новосибирске. Решение арбитраж в Лозанне должен вынести 5 ноября.

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