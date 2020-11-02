Новосибирск может лишиться молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году

В швейцарской Лозанне в спортивном арбитражном суде начались слушания по апелляции России на решение Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2019 года организация лишило аккредитации Российское антидопинговое агентство.
Это автоматически несет запрет на проведение крупных международных спортивных турниров на своей территории. А спортсмены обязаны будут выступать под нейтральным флагом.
Если апелляция российской стороны будет отклонена, то Россия лишится права принимать чемпионат мира по хоккею. Молодежное первенство планеты в 2023 году должно пройти в Новосибирске. Решение арбитраж в Лозанне должен вынести 5 ноября.