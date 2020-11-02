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Прививку от гриппа получили 1,25 миллиона новосибирцев

2 ноября 2020, 15:36
Губернатор хочет больше

Сегодня, 2 ноября, в правительстве Новосибирской области состоялось совещание, на котором обсудили распространение коронавируса. На нем губернатор Травников вспомнил и о прививках от гриппа.

По словам главы региона, на данный момент вакцину получили 1,25 человек. Это составляет около 45% от всего населения Новосибирской области.

- Сорок пять процентов привитого населения – это не так много, - заявил губернатор. Он тут же переключился на рассказы о том, что в большинстве поликлиник потоки разделены, для проведения прививок сделан отдельные входы, отдельные помещения.

Травников попросил подчиненных усилить разъяснительную работу среди населения. Это необходимо, чтобы снять опасения у людей по поводу условий проведения вакцинации.

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