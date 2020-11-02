Прививку от гриппа получили 1,25 миллиона новосибирцев

Сегодня, 2 ноября, в правительстве Новосибирской области состоялось совещание, на котором обсудили распространение коронавируса. На нем губернатор Травников вспомнил и о прививках от гриппа.
По словам главы региона, на данный момент вакцину получили 1,25 человек. Это составляет около 45% от всего населения Новосибирской области.
- Сорок пять процентов привитого населения – это не так много, - заявил губернатор. Он тут же переключился на рассказы о том, что в большинстве поликлиник потоки разделены, для проведения прививок сделан отдельные входы, отдельные помещения.
Травников попросил подчиненных усилить разъяснительную работу среди населения. Это необходимо, чтобы снять опасения у людей по поводу условий проведения вакцинации.