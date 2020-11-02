В Новосибирске двое молодых людей из Оби угнали «Жигули»

В субботу, 31 октября, в Калининском районе Новосибирска пропал «ВАЗ-2106». Он был припаркован у одного из домов по улице Курчатова, но ночью пропал.
Ориентировка на похищенный автомобиль была передана всем дежурным экипажам ДПС. Вскоре угнанные «Жигули» сотрудники ДПС задержали в Ленинском районе. В салоне автомобиля находились подозреваемыми в совершении преступления - жители города Оби в возрасте 18 и 20 лет.
Полицейские выяснили, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.