В турбину самолета Сочи-Новосибирск при взлете попала птица

Сегодня днем, 2 ноября, в турбину самолета Airbus A321, следовавшего из Сочи в Новосибирск, во время взлета угодила птица. На борту самолета находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа.
Из-за инцидента вылет отложен. Самолет изучают техники, которые должны дать свой вердикт: пригодна ли машина для безопасного использования.
Рейс выполняла авиакомпания S7. На онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что рейс задерживается. Новое ориентировочное время прибытия - 0.53 по новосибирскому времени.