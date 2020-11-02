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В турбину самолета Сочи-Новосибирск при взлете попала птица

2 ноября 2020, 21:07
Рейс выполняла авиакомпания S7.

Сегодня днем, 2 ноября, в турбину самолета Airbus A321, следовавшего из Сочи в Новосибирск, во время взлета угодила птица. На борту самолета находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа.

Из-за инцидента вылет отложен. Самолет изучают техники, которые должны дать свой вердикт: пригодна ли машина для безопасного использования.

Рейс выполняла авиакомпания S7. На онлайн-табло аэропорта Толмачево указано, что рейс задерживается. Новое ориентировочное время прибытия - 0.53 по новосибирскому времени.

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