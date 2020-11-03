Хальзов: ситуация с антибиотиками в новосибирских аптеках улучшается

Ситуация с наличием антибиотиков в новосибирских аптеках постепенно улучшается. Об этом заявил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге с журналистами.
При этом дефицит ключевых позиций медицинских препаратов в новосибирских аптеках сохраняется. Отдельных антибиотиков, необходимых для лечения коронавируса, не хватит даже на день.
Например антибиотика «Левофлоксацин», по словам Хальзова, осталось в аптеках только 235 упаковок. В день же их расходуется не менее тысячи упаковок. Не хватает и «Азитромицина».
Вместе с тем, по словам чиновника, власти работают над организацией поставок необходимых лекарств в муниципальные аптечные сети. Росздравнадзор ежедневно мониторит ситуацию.
Хальзов в очередной раз обвинил жителей Новосибирска в недостатке лекарств в аптеках. По его словам, в ажиотаже новосибирцы раскупают все, что поставляется. Вместе с тем он отметил, что по сравнению с ситуацией двухнедельной давности, обстановка явно улучшилась.