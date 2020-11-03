Хальзов: ситуация с антибиотиками в новосибирских аптеках улучшается

Хальзов в очередной раз обвинил жителей Новосибирска в недостатке лекарств в аптеках. По его словам, в ажиотаже новосибирцы раскупают все, что поставляется. Вместе с тем он отметил, что по сравнению с ситуацией двухнедельной давности, обстановка явно улучшилась.