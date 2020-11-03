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Новосибирская область стала шестой в России по производству пива

3 ноября 2020, 09:44
Объемы производства выросли в 2020 году.

Новосибирская области заняла шестое место по производству пива в России и первое – в Сибири.

Что касается общероссийского показателя, то лидерами являются Московская область и Санкт-Петербург.

В Сибири Новосибирская область не терпит конкурентов. На регион приходится более 32% от общего производства пенного напитка в СФО.

За девять месяцев текущего года в НСО изготовили 34,1 млн декалитров пива, что на 5,2% больше, чем в прошлом году. Отметим, что 6% взяли на себя субъекты малого предпринимательства.

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