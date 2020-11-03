Новосибирский завод отсудил у опоздавшего из-за коронавируса поставщика 6666 рублей

«Новосибирский приборостроительный завод» смог отсудить у своего поставщика 6666 рублей. Ему вовремя на поставили вибрационную динамическую испытательную установку.
Оборудование должно было прийти с московского «Лан Технолоджи», выигравшего тендер. Общая сумма контракта составляла 6666000 рублей. При этом, после получения оборудования оно отказалось работать исправно.
При попытке запустить технику она переходила в аварийный режим. На экране высвечивался список ошибок. Для устранения неполадок должен был приехать сотрудник из Москвы, но, по словам представителя фирмы в суде, он не прибыл вовремя из-за коронавирусной инфекции.
Завод с доводами «Лан Технолоджи» не согласился и выставил счет в размере 0,1% стоимости контракта в сутки. Арбитражный суд это требование удовлетворил.