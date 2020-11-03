Новосибирский завод отсудил у опоздавшего из-за коронавируса поставщика 6666 рублей

При попытке запустить технику она переходила в аварийный режим. На экране высвечивался список ошибок. Для устранения неполадок должен был приехать сотрудник из Москвы, но, по словам представителя фирмы в суде, он не прибыл вовремя из-за коронавирусной инфекции.