atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский завод отсудил у опоздавшего из-за коронавируса поставщика 6666 рублей

3 ноября 2020, 12:21
Предприятие вовремя не получило оборудование

«Новосибирский приборостроительный завод» смог отсудить у своего поставщика 6666 рублей. Ему вовремя на поставили вибрационную динамическую испытательную установку.

Оборудование должно было прийти с московского «Лан Технолоджи», выигравшего тендер. Общая сумма контракта составляла 6666000 рублей. При этом, после получения оборудования оно отказалось работать исправно.

При попытке запустить технику она переходила в аварийный режим. На экране высвечивался список ошибок. Для устранения неполадок должен был приехать сотрудник из Москвы, но, по словам представителя фирмы в суде, он не прибыл вовремя из-за коронавирусной инфекции.

Завод с доводами «Лан Технолоджи» не согласился и выставил счет в размере 0,1% стоимости контракта в сутки. Арбитражный суд это требование удовлетворил.

Материалы по теме
В Новосибирской области «Сибнефти» выделили участок под битумный заводНа заводе РАТМ Холдинга прошли обыскиВ США перепутали новосибирский «Вектор» с уральским заводом в новостях о вакцине
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52