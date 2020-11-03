Отзыв о Телетрейд: Инструменты фундаментального анализа на сайте брокера

Опираясь на официальную информацию на сайте брокера, было проведено детальное исследование средств, находящихся в свободном доступе для всех посетителей сайта ТелеТрейд.
Экономический календарь
Источником важной информации является «Экономический календарь», содержащий данные о ключевых событиях фундаментального плана. Удобство этого инструмента на площадке брокера ТелеТрейд не стоит сравнивать с аналогичным решением ресурса investing.com. Но в целом фундаментальные данные в календаре TeleTrade можно признать достаточными, поскольку они отражают важнейшее из происходящего.
Удобна и табличная форма представления, и отзывы это подтверждают. Просмотр календаря возможен с учетом часового пояса. Есть многочисленные фильтры по важности, региональной принадлежности, влиянии на ту или иную валюту.
Новости рынков от TeleTrade: отзыв
Как и события в «Экономическом календаре», Новости рынков от TeleTrade обновляются автоматически. Разработчики обращают внимание пользователей, что перезагрузка страницы не требуется, и рекомендуют держать ее открытой постоянно. Новые данные появляются по мере поступления.
В верхней части блока расположен таймер, указывающий время до ближайшего события. Новости можно сортировать по темам, значимости для торговых инструментов, выбирать дату. В среднем ежедневно в разделе появляется несколько десятков сообщений.
Новости центральных банков
Сведения об изменении ключевой процентной ставки национальными банками активно используются трейдерами при планировании сделок. Процентная ставка – важный фактор для межбанковского валютного рынка Форекс.
Раздел имеет удобную навигацию. Решения можно отфильтровать по банкам их принимавших. Справа в колонке указаны текущие процентные ставки. Предыдущие события представлены в виде ленты заголовков. Можно быстро найти материал, ориентируясь по датам.
Календарь праздников
Хотя финансовые рынки работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но не важдый день является рабочим для биржевых площадок и банков, определяющих ситуацию. В отсутствии ключевых игроков, волатильность на рынке возрастает, а снижение торгов приводит к образованию так называемого «тонкого» рынка.
Торговля на «тонком» рынке – очень рискованна, но может приносить прибыль. Часто, после праздников рынок открывается gap’ом, то есть цены предыдущего закрытия очень сильно отличаются от цен открытия.
Понимая тревогу клиентов, желающих планировать свои сделки, учитывая возможные открытия рынка с gap’ом, TeleTrade бережно собирает и хранит информацию о нерабочих днях для биржевых площадок и банков.
Здесь есть архив за предыдущие годы, фильтр по странам.
Процентные ставки банков
По сути, дополняет «Новости центральных банков». Но сведения о ключевых ставках здесь имеют разное графическое представление.
ТелеТрейд: Котировки онлайн
Невозможно представить себе отзыв о ТелеТрейд без упоминания сервиса «Котировки онлайн». Быстрый и удобный инструмент, чтобы оценить движение на рынке и, возможно, принять решение об открытии торговой позиции.
Посетителям ресурса TeleTrade доступны котировки по следующим торговым инструментам:
Напомним, что не стоит слепо доверять отзывам. Личный опыт работы с брокером даст наиболее точное представление о его продуктах и услугах.