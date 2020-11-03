Отзыв о Телетрейд: Инструменты фундаментального анализа на сайте брокера

Хотя финансовые рынки работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но не важдый день является рабочим для биржевых площадок и банков, определяющих ситуацию. В отсутствии ключевых игроков, волатильность на рынке возрастает, а снижение торгов приводит к образованию так называемого «тонкого» рынка.