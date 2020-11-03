«Сибмост групп» не смогла остановить банкротство «Сибмоста»

Компания «Сибмост групп» из Москвы не смогла в суде оспорить банкротство новосибирского принадлежащего ей «Сибмоста». Не удалось ей и добиться утверждения мирового соглашения между должником и его кредиторами, сообщает Ъ.
Спор шел уже в кассационном суде, который оставил решение апелляционного без изменений. «Оставить без изменения решение и постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения»,— сообщается на сайте суда.
Напомним, в августе суд оставил решение о банкротстве «Сибмост» в силе. Долги перед кредиторами составляют 7,9 миллиарда рублей. Против мирового соглашения выступили тогда миноритарные кредиторы, которым не понравились условия.