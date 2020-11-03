Хакасия
Три энергопредприятия в Хакасии признали неготовыми к зиме. По результатам проверки региональной комиссии отрицательные акты готовности к работе в осенне-зимний период получили Черногорский филиал ООО «Энергосервис», ПАО «Коммунаровский рудник» и «Сорский ГОК», сообщает newkhakasiya.online. Самая большая проблема в том, что в поселке Коммунар не модернизируются линии электропередачи. Высоковольтная линия электропередачи находится в плачевном состоянии.
Татарстан
Казанский правозащитник написал жалобу в следственный комитет на заявление муфтия РТ, сообщает inkazan.ru. После инцидента с убийством учителя во Франции Самигуллин не осудил действия убийцы. При этом назвал всех, кто таким образом оскверняет имя пророка, «жалкими моральными уродцами и ничтожествами, которые деградируют от собственной бездуховности».
Башкирия
В Башкирии учащиеся медвуза и их родители выступили против «добровольно-принудительной» студенческой практики в ковидных больницах. Журналисты Mkset побеседовали с ними. Они не верят, что практикантов смогут обеспечить спецкостюмами, которых не хватает даже штатным врачам.
Нижегородская область
В Нижегородской области 61-летний мужчина убил своего 71-летнего товарища, пишет newsnn.ru. Ссора произошла во время распития спиртных напитков - мужчина избил пенсионера, а потом вызвал ему “скорую”. Однако пострадавший скончался.
Удмуртия
В Ижевске зоозащитники пожаловались, что в одном из домов представители УК замуровали кошку с котятами в подвале. Как отмечают журналисты udm-info.ru , кошки часто прячутся в подвалах зимой, попадая в них через открытые продухи. По закону хотя бы один из них должен быть открыт круглый год - для поддержания температурного режима в доме.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону трое крымчан получили до 17 лет тюрьмы за организацию террористической ячейки, пишет rostovgazeta.ru. Они пропагандировали идеи запрещенной в РФ «Партии исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Приморье
Во Владивостоке жители одного из микрорайонов вышли на пикет против точечной застройки, пишет vostokmedia.com. Изначально застройщик планировал возвести на месте многоуровневую автостоянку, однако планы поменялись и сейчас на месте старой стоянки может появится новая многоэтажка.
Омская область
В год в Омске тратят десятки миллионов рублей на заборы, которые ограждают другие заборы, перекрывают проезды, пешеходные переходы и мешают трамваям. Как пишет gorod55.ru, жители критикуют неудобство и неэстетичный вид: по их словам, одну из детских площадок в городе огородили колючей проволокой. Однако власти от этой практики отказываться не спешат.
Оренбургская область
Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области» выкинули в мусорный контейнер справки с результатами теста на коронавирус. Как пишет 56orb.ru, бумаги содержали все персональные данные пациентов. По словам местных жителей, они неделями не могут дождаться результатов теста на COVID-19.
Карелия
Дизайнер Артемий Лебедев предложил мэрии Петрозаводска свои услуги. Как сообщает karelinform.ru, он заявил, что может разработать дизайн-коды для фасадных вывесок, чтобы здания в центре города пришли к единому стилю. В регионе по вопросу рекламных баннеров состоялся судебный спор.
Тюменская область
Ставропольский край
На Ставрополье полиция жестко задержала посетителя супермаркета, который не захотел надевать маску и поругался с охраной. Как пишет newstracker.ru, на видеозаписи с камер наблюдения видно, что двое из четырех полицейских сами были без масок и вели себя довольно агрессивно. Лежащему на полу мужчине брызнули в лицо из баллончика.
Челябинская область
В лесах Красноармейского района Челябинской области активисты обнаружили огромные стихийные свалки. Как пишет «Курс дела», чиновники никак не реагируют на мусорный хаос. Общественники написали обращение в прокуратуру, так как двум населенным пунктам грозит экологическая катастрофа.
ХМАО
Жители Нижневартовска накопили 230 млн долгов за горячую воду и тепло. Как пишет muksun.fm, большая часть долга – 160 млн рублей – числится за собственниками многоквартирных домов. Управляющие компании задолжали 65 млн рублей. Жители частного сектора не оплатили счета на 7,5 млн рублей. В городе составили антирейтинг управляющих компаний, на счету которых висят долги.
Волгоградская область
Волгоградская область превысила порог заболеваемости ОРВИ. Количество заболевших взрослых превышает пороговое значение в 2,7 раза, подтвердили в областном Роспотребнадзоре. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, Волгоградская область вошла в число 47 регионов, где эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены по совокупному населению.
Свердловская область
В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с пассажиркой из-за спущенной с носа маски, пишет издание tagilcity.ru. По словам очевидицы происшествия, женщина зашла в автобус в маске, которая была не на носу, а висела ниже. В результате из-за этого началась драка. Ранее в Екатеринбурге между пассажирами автобуса случился конфликт. Мужчину, который отказывался надевать маску вытолкнули из автобуса.
Ленинградская область
В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата, пишет newia.ru. Ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и выстрелил в своего младшего брата. В полиции отмечают, что все случилось по недосмотру родителей. По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи.