Три энергопредприятия в Хакасии признали неготовыми к зиме

В Ижевске зоозащитники пожаловались, что в одном из домов представители УК замуровали кошку с котятами в подвале. Как отмечают журналисты udm-info.ru , кошки часто прячутся в подвалах зимой, попадая в них через открытые продухи. По закону хотя бы один из них должен быть открыт круглый год - для поддержания температурного режима в доме.