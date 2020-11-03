atas.info
ГлавноеВсе новости

В Искитимской ЦРБ больной набросился на медсестру с кулаками

3 ноября 2020, 12:51
После дебоша мужчина сбежал.

Пациент устроил дебош в Центральной районной больницы Искитимского района, устав стоят в очереди.

Как сообщает Gorsite.ru, местный житель пришел на прием к врачу-терапевту Алексею Кайгородову. Он пришел в ярость от долгого ожидания и вломился в кабинет №28. Досталось медсестре.

Врач сообщил, что молодой человек вел себя неадекватно, ругался матом, замахивался на медперсонал. При этом он не был записан на прием.

В помещении установлены видеокамеры, так что поймать дебошира не составит труда. Руководство обратилось в полицию.

Материалы по теме
В Новосибирске будут судить пассажира, устроившего дебош на борту самолетаНовосибирца осудили в Хабаровске за дебош на борту самолетаВахтовик устроил дебош в поезде из Новосибирска
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52