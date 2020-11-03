В Искитимской ЦРБ больной набросился на медсестру с кулаками

Пациент устроил дебош в Центральной районной больницы Искитимского района, устав стоят в очереди.
Как сообщает Gorsite.ru, местный житель пришел на прием к врачу-терапевту Алексею Кайгородову. Он пришел в ярость от долгого ожидания и вломился в кабинет №28. Досталось медсестре.
Врач сообщил, что молодой человек вел себя неадекватно, ругался матом, замахивался на медперсонал. При этом он не был записан на прием.
В помещении установлены видеокамеры, так что поймать дебошира не составит труда. Руководство обратилось в полицию.