В Новосибирске на площади Маркса будет работать ярмарка

7 ноября, несмотря на коронавирус, на площади Маркса у здания ГУМа в Новосибирске развернется сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает сайт мэрии города.
Ярмарка откроется в 10 часов утра и продлится до 16.00. Новосибирцем ждёт большой ассортимент овощей, фруктов, ягод, мёда и саженцев. Также будет продаваться мясо, рыба, молоко и хлебобулочные изделия.
Об участии в ярмарке заявили около 150 организаций. Это и индивидуальные предприниматели-фермеры, и садоводы-огородники, и представители сельскохозяйственных кооперативов.