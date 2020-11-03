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В Новосибирске на площади Маркса будет работать ярмарка

3 ноября 2020, 18:36
Об участии в ярмарке заявили около 150 организаций.

7 ноября, несмотря на коронавирус, на площади Маркса у здания ГУМа в Новосибирске развернется сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает сайт мэрии города.

Ярмарка откроется в 10 часов утра и продлится до 16.00. Новосибирцем ждёт большой ассортимент овощей, фруктов, ягод, мёда и саженцев. Также будет продаваться мясо, рыба, молоко и хлебобулочные изделия.

Об участии в ярмарке заявили около 150 организаций. Это и индивидуальные предприниматели-фермеры, и садоводы-огородники, и представители сельскохозяйственных кооперативов.

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