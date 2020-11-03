В Новосибирске план призыва в армию выполнен на 60%

По словам военкома Евгения Кудрявцева, повестки высланы 11 600 призывникам. Приняты решения о призыве на военную службу в отношении более 1 300 человек, что составляет свыше 60% от установленной штабом ЦВО нормы призыва. То есть определенный план выполнен, поскольку стояла задача призвать до 1 ноября 50% от нормы призыва.