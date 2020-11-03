В Новосибирске план призыва в армию выполнен на 60%

Сегодня, 3 ноября, в правительстве Новосибирской области прошло совещание о ходе осеннего призыва в армию. Его по видеосвязи провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Чиновник напомнил, что отправка новобранцев в войска началась 14 октября. Руководству районов, в которых наблюдается низкие показатели призыва, поручено взять ситуацию под личный контроль.
По словам военкома Евгения Кудрявцева, повестки высланы 11 600 призывникам. Приняты решения о призыве на военную службу в отношении более 1 300 человек, что составляет свыше 60% от установленной штабом ЦВО нормы призыва. То есть определенный план выполнен, поскольку стояла задача призвать до 1 ноября 50% от нормы призыва.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов рассказал о работе медиков на призывных пунктах. Например, на областной пункт в городе Оби направлены медработники из 10 государственных медицинских организаций – 10 врачей-специалистов и 5 медицинских сестер.
В районах Новосибирской области сформированы полные составы военно-врачебной комиссий. В октябре в дополнение к врачам-специалистам, выделенным из центральных районных больниц, было командировано еще 42 врача-специалиста. В отделы военного комиссариата в городе Новосибирске направлено 83 человека – врачи и средний медицинский персонал.