В Новосибирске таксист сбил на светофоре двух детей

По словам очевидцев, автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», ехал по улице Котовского в сторону улицы Ватутина. На пешеходном переходном он сбил двух мальчиков, которые, по предварительной информации, вышли на проезжу часть на красный сигнал светофора.