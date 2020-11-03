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В Новосибирске таксист сбил на светофоре двух детей

3 ноября 2020, 15:37
Пострадавшие доставлены в больницу

Сегодня, 3 ноября, в Ленинском районе Новосибирска таксист сбил двух детей. О происшествии сообщили подписчики сообщества АСТ-54.

По словам очевидцев, автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», ехал по улице Котовского в сторону улицы Ватутина. На пешеходном переходном он сбил двух мальчиков, которые, по предварительной информации, вышли на проезжу часть на красный сигнал светофора.

Оба пострадавших доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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#Новости#Происшествия
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