В Новосибирске таксист сбил на светофоре двух детей

Сегодня, 3 ноября, в Ленинском районе Новосибирска таксист сбил двух детей. О происшествии сообщили подписчики сообщества АСТ-54.
По словам очевидцев, автомобиль KIA Rio, брендированный «Яндекс.Такси», ехал по улице Котовского в сторону улицы Ватутина. На пешеходном переходном он сбил двух мальчиков, которые, по предварительной информации, вышли на проезжу часть на красный сигнал светофора.
Оба пострадавших доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.