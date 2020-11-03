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В Новосибирской области свиней обвинили в вандализме на кладбище

3 ноября 2020, 11:14
Фермер отрицает причастность своего скота к беспорядкам.

Жители Доволенского района обвинили свиней в порче имущества на местном кладбище. Так ли это, разбирался корреспондент газеты «Сельская правда».

Жительница села Баган считает, что свиньи, устроившие погром на кладбище, принадлежат местному фермеру. Мужчина недавно переехал в населенный пункт и уже обзавелся большим хозяйством – свиньи, лошади, птицы.

По словам местных жителей, после его приезда в селе стали замечать случаи вандализма. И, конечно, именно его свиней и обвинили в беспорядке на кладбище. Скот якобы свободно гуляет по селу и мог свободно проникнуть на кладбище и разрыть могилы.

Корреспондент не застал фермера дома, но осмотрел хозяйство и не нашел доказательств свободного выгула скота. Свиньи находятся в запертом помещении, а на территории нет следов от пятачков. Интересно, что и территория кладбища тоже огорожена, а ворота завязаны. На кладбище следы вандализма нашлись, но не в таких масштабах, о которых говорила местная жительница. Повреждена животными почва вокруг памятников и немного следов копытцев на нескольких могилах.

Почему версию с дикими кабанами местные жители сразу отвергли, не понятно, ведь в районе их достаточно много. К тому же фермер отрицает свободный выгул своего скота.

#Новости#Общество
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