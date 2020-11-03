В Новосибирской области свиней обвинили в вандализме на кладбище

Корреспондент не застал фермера дома, но осмотрел хозяйство и не нашел доказательств свободного выгула скота. Свиньи находятся в запертом помещении, а на территории нет следов от пятачков. Интересно, что и территория кладбища тоже огорожена, а ворота завязаны. На кладбище следы вандализма нашлись, но не в таких масштабах, о которых говорила местная жительница. Повреждена животными почва вокруг памятников и немного следов копытцев на нескольких могилах.