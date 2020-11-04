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Два вуза из Новосибирска упали в мировом рейтинге университетов

4 ноября 2020, 13:29
НГУ и НГТУ существенно ослабили свои позиции

Новосибирские университеты серьезно ослабили позиции в мировом рейтинге вузов. Агентство RUR в кв сотрудничестве с компанией Clarivate Analytics представили список World University Ranking, в который включили лучшие университеты мира. В него попали и два высших учебных заведения из Новосибирска.

Всего специалисты включили в мировой рейтинг полторы тысячи вузов. НГУ оказался в категории «601–800», хотя годом ранее он занимал 139 место. НГТУ разместили еще дальше, в категории «1000+» против 560 места в прошлом году.

НГУЭУ в рейтинг не попал совсем. Что касается самого высокого места от России, то его занял МГУ, оказавшись на 37 строчке.

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