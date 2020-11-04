Два вуза из Новосибирска упали в мировом рейтинге университетов

Новосибирские университеты серьезно ослабили позиции в мировом рейтинге вузов. Агентство RUR в кв сотрудничестве с компанией Clarivate Analytics представили список World University Ranking, в который включили лучшие университеты мира. В него попали и два высших учебных заведения из Новосибирска.