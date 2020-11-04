Новосибирские власти об антибиотиках: спрос превышает предложение

Правительство НСО работает над тем, чтобы ликвидировать недостаток антибиотиков в аптеках региона. Власти признали их дефицит, как обычно намекнув, что виноваты сами новосибирцы.
«Спрос на антибиотики в настоящий момент превышает предложение. Необходимо выработать решения, чтобы нормализовать ситуацию», - заявил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Он сказал, что к Новому году достаточный запас лекарств должен быть сформирован.
Новосибирская область получит из федерального бюджета более 105 млн рублей на бесплатное лечение пациентов с коронавирусом. По плану должны исцелить 13,3 тысяч человек до конца этого года. Лекарства для них будут поставляться напрямик через поликлиники.
По данным оперштаба на утро 4 ноября, в регионе с начала пандемии уже зарегистрировано 18 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+181 за сутки), выздоровели 14 820 человек (+172 за сутки), умерли 603 человека (+3 за сутки).