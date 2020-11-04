atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские власти об антибиотиках: спрос превышает предложение

4 ноября 2020, 17:31
К Новому году достаточный запас лекарств должен быть сформирован.

Правительство НСО работает над тем, чтобы ликвидировать недостаток антибиотиков в аптеках региона. Власти признали их дефицит, как обычно намекнув, что виноваты сами новосибирцы.

«Спрос на антибиотики в настоящий момент превышает предложение. Необходимо выработать решения, чтобы нормализовать ситуацию», - заявил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Он сказал, что к Новому году достаточный запас лекарств должен быть сформирован.

Новосибирская область получит из федерального бюджета более 105 млн рублей на бесплатное лечение пациентов с коронавирусом. По плану должны исцелить 13,3 тысяч человек до конца этого года. Лекарства для них будут поставляться напрямик через поликлиники.

По данным оперштаба на утро 4 ноября, в регионе с начала пандемии уже зарегистрировано 18 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+181 за сутки), выздоровели 14 820 человек (+172 за сутки), умерли 603 человека (+3 за сутки).

Материалы по теме
В Новосибирске возник дефицит ртутных градусниковВласти обвинили самих новосибирцев в дефиците лекарствВласти ликвидируют дефицит антибиотиков в аптеках Новосибирска до 26 октября
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52