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Новосибирских водителей из-за метели призвали не выезжать на дороги

4 ноября 2020, 14:43
В области прогнозируется мокрый снег и сильный ветер

Сегодня, 4 ноября, новосибирское управление МЧС предупредило о серьезном ухудшении погоды. В области ожидаются мокрый снег, сильные метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра с порывами до 25 м/с.

МЧС предупреждает, что в таких условиях возможно увеличение количества ДТП. Поэтому ведомство рекомендует жителям и автомобилистам Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости.

- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение, - обратились сотрудники МЧС к новосибирцам.

Водителям не советуют оставлять автомобили под ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. От родителей просят следить за досугом детей.

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#Новости#Происшествия
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