Новосибирских водителей из-за метели призвали не выезжать на дороги

Сегодня, 4 ноября, новосибирское управление МЧС предупредило о серьезном ухудшении погоды. В области ожидаются мокрый снег, сильные метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра с порывами до 25 м/с.
МЧС предупреждает, что в таких условиях возможно увеличение количества ДТП. Поэтому ведомство рекомендует жителям и автомобилистам Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости.
- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение, - обратились сотрудники МЧС к новосибирцам.
Водителям не советуют оставлять автомобили под ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. От родителей просят следить за досугом детей.