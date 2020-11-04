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Пассажирам вернут деньги за несостоявшиеся рейсы из Киргизии в Новосибирск

4 ноября 2020, 19:43
Также перед ними извинились.

Жители Киргизии все же не смогут добраться до Новосибирска регулярными авиарейсами. Точку в этом споре поставил глава Агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев.

Незадолго до этого заявления одна из авиакомпаний начала продавать билеты на регулярные рейсы из Оша в Новосибирск. Они успели продать 600 билетов. Теперь пассажирам вернут деньги за билеты и сделанные обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Также перед ними извинились.

Перевозчики заявили, что неправильно истолковали сообщение Минтранса России. В радиограмме сообщалось о чартерных рейсов в Россию, но не регулярных. Пока самолеты летают лишь один раз - из Бишкека в Москву.

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