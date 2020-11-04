Пассажирам вернут деньги за несостоявшиеся рейсы из Киргизии в Новосибирск

Незадолго до этого заявления одна из авиакомпаний начала продавать билеты на регулярные рейсы из Оша в Новосибирск. Они успели продать 600 билетов. Теперь пассажирам вернут деньги за билеты и сделанные обязательные ПЦР-тесты на коронавирус. Также перед ними извинились.