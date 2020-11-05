atas.info
ГлавноеВсе новости

Дегтярев «встряхнул» хабаровских депутатов

5 ноября 2020, 21:52
Врио руководителя Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт совершенствованию региональной думы. Фракционный состав ЛДПР дифференцировал полномочия председателя думы и руководителя партийной фракции. Так, ими было решено избрать нового партийного главу.

Издание vostokmedia.com пишет, что первостепенная задача обновленного хабаровского «белого дома» является совершенствованием политики региона. Речь идет о сведении к минимуму проблем и муниципального напряжения.

До этого должность главы городской думы и главы фракции ЛДПР замещал Михаил Сидоров. Со слов Дегтярева, пребывание одновременно на двух должностях является значимой нагрузкой, приводящей к снижению результативности. Решение Дегтярева — разделение полномочий с назначением нового фракционного главы — Павла Тупченко. За него проголосовали восемнадцать депутатов из двадцати семи.

Михаил Дегтярёв, поздравив Тупченко с назначением, отметил еще ряд преобразований во фракции. С его слов хабаровский партийный филиал не остановится в кадровой модернизации, формируя прямое сотрудничество всех уровней власти.

Отмечается, что летом того года несколько чиновников решили убрать действующего спикера с поста. Разведение компетенций двух обозначенных должностей является актуальным и весомым решением конфликта. В результате децентрализации власти дума будет действовать предельно эффективно.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52