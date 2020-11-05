Дегтярев «встряхнул» хабаровских депутатов

До этого должность главы городской думы и главы фракции ЛДПР замещал Михаил Сидоров. Со слов Дегтярева, пребывание одновременно на двух должностях является значимой нагрузкой, приводящей к снижению результативности. Решение Дегтярева — разделение полномочий с назначением нового фракционного главы — Павла Тупченко. За него проголосовали восемнадцать депутатов из двадцати семи.