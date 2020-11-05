Дегтярев «встряхнул» хабаровских депутатов

Издание vostokmedia.com пишет, что первостепенная задача обновленного хабаровского «белого дома» является совершенствованием политики региона. Речь идет о сведении к минимуму проблем и муниципального напряжения.
До этого должность главы городской думы и главы фракции ЛДПР замещал Михаил Сидоров. Со слов Дегтярева, пребывание одновременно на двух должностях является значимой нагрузкой, приводящей к снижению результативности. Решение Дегтярева — разделение полномочий с назначением нового фракционного главы — Павла Тупченко. За него проголосовали восемнадцать депутатов из двадцати семи.
Михаил Дегтярёв, поздравив Тупченко с назначением, отметил еще ряд преобразований во фракции. С его слов хабаровский партийный филиал не остановится в кадровой модернизации, формируя прямое сотрудничество всех уровней власти.
Отмечается, что летом того года несколько чиновников решили убрать действующего спикера с поста. Разведение компетенций двух обозначенных должностей является актуальным и весомым решением конфликта. В результате децентрализации власти дума будет действовать предельно эффективно.