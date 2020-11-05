Ещё 180 зараженных коронавирусом выявили в Новосибирской области

180 новых заболевших коронавирусом, 133 вылечившихся и шестеро умерших пациентов зарегистрировал на утро 5 октября оперштаб Новосибирской области.
С учетом полученных данных оперативная сводка выглядит следующим образом: 18 205 случаев заражения, 1 162 среди детей; 14 953 вылечившихся и 609 умерших от Covid-19.
От коронавируса умерли в минувшие сутки мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет.
В инфекционных стационарах Новосибирска насчитывается 3 954 человека, в районных больницах лежат 1 624 взрослых пациента с подтвердившимся коронавирусом, а также с подозрением на вирус. По аналогичным причинам госпитализировали 60 детей.
Медики следят за здоровьем 3 870 местных жителей, которые вступали в контакт с зараженными.
Тестирование на Covid-19 в лабораториях области провели уже 745 114 раз.
4 203 обращения ОРВИ зарегистрировали в больницах Новосибирской области, госпитализированы 34 человека.