atas.info
ГлавноеВсе новости

Ещё 180 зараженных коронавирусом выявили в Новосибирской области

5 ноября 2020, 12:28
Тысячи случаев ОРВИ регистрируется каждый день.

180 новых заболевших коронавирусом, 133 вылечившихся и шестеро умерших пациентов зарегистрировал на утро 5 октября оперштаб Новосибирской области.

С учетом полученных данных оперативная сводка выглядит следующим образом: 18 205 случаев заражения, 1 162 среди детей; 14 953 вылечившихся и 609 умерших от Covid-19.

От коронавируса умерли в минувшие сутки мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирска насчитывается 3 954 человека, в районных больницах лежат 1 624 взрослых пациента с подтвердившимся коронавирусом, а также с подозрением на вирус. По аналогичным причинам госпитализировали 60 детей.

Медики следят за здоровьем 3 870 местных жителей, которые вступали в контакт с зараженными.

Тестирование на Covid-19 в лабораториях области провели уже 745 114 раз.

4 203 обращения ОРВИ зарегистрировали в больницах Новосибирской области, госпитализированы 34 человека.

Материалы по теме
В НСО в День народного единства сообщили о 18 тысячах заразившихся коронавирусом568 человек заразились коронавирусом в БердскеВакцина «Вектора» от коронавируса попадет в оборот до конца испытаний
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52