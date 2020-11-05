Ковидный госпиталь Новосибирска отказывает в госпитализации трети пациентов

Главврач городской больницы №3 Александр Осадчий рассказала, что во вторую волну в день больных доставляет порядка 115-120 машин скорой помощи, также регистрируется около 30 самообращений. Но в стационар берут лишь две трети пациентов с коронавирусом, а треть отправляют на долечивание домой. В первую волну была иная ситуация, отказов было меньше из-за низкого наплыва. К тому же врачи еще много не знали о болезни. В настоящее время ситуация стабилизировалась, число больных в день уже 2,5 недели остается на одном уровне.