Новосибирские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Девять человек из Новосибирской области стали победителями финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Этот проект реализовывался на президентской платформе «Россия – страна возможностей».
Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Он собрал 1 200 школьников со всей страны. Ребята работали над созданием «Города будущего» по 6 направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».
Победителями от Новосибирской области стали: Вера Шмалько, Илья Архипов, Владимир Боблев, Данил Лузгин, Маргарита Филимонова, Игорь Дубровин, Тимофей Репняк, Светлана Пыко и Михаил Козорезов.