Новосибирские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Он собрал 1 200 школьников со всей страны. Ребята работали над созданием «Города будущего» по 6 направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».