atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

5 ноября 2020, 15:27
Девять ребят смогли заявить о себе

Девять человек из Новосибирской области стали победителями финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Этот проект реализовывался на президентской платформе «Россия – страна возможностей».

Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Он собрал 1 200 школьников со всей страны. Ребята работали над созданием «Города будущего» по 6 направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Победителями от Новосибирской области стали: Вера Шмалько, Илья Архипов, Владимир Боблев, Данил Лузгин, Маргарита Филимонова, Игорь Дубровин, Тимофей Репняк, Светлана Пыко и Михаил Козорезов.

Материалы по теме
Владимир Юрзинов продолжит работу с «Сибирью», но обещает перемены в тренерском штабеСуд в Новосибирске не наказал пикетчика, спевшего песню Цоя «Перемен»Эксперт: коммунисты не оправдали надежд на перемены, поэтому проиграли в Новосибирске
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52