Новосибирский губернатор заявил о готовности региона ко второй волне коронавируса

Сегодня, 5 ноября, губернатор Новосибирской области заявил, что 11 миллиардов рублей из федерального бюджета помогли региону подготовиться ко второй волне коронавируса и продолжить реализацию важных проектов в непростых условиях. Его слова привела пресс-служба правительства области.
Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил депутатам Заксобрания поправки в законы о бюджете Новосибирской области текущего года. Также поправки касаются межбюджетных отношений и налогов. Основанием для них стало поступление денег из Москвы и изменение расходов в связи с пандемией коронавируса. В итоге депутаты приняли поправки сразу в двух чтениях.
- Конечно, есть вещи абсолютно не планируемые, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это было очень своевременное решение со стороны и Президента, и Правительства Российской Федерации. За лето мы смогли провести серьезную работу по модернизации больниц, по разводке кислорода, по приобретению оборудования, средств индивидуальной защиты. Это позволило провести масштабную мобилизацию по перепрофилированию клиник в течение конца сентября – середины октября, - заявил Травников, говоря о полученных 11 миллиардах.
По словам губернатора, во вторую волну коронавируса было перепрофилировано более 5000 койкомест в 54 медицинских организациях области. В этом, по его мнению, заслуга проведенной летом работы.
Травников коснулся и других аспектов жизни области. Деньги помогли сохранить в работе приоритетные проекты, не сократить социальные расходы и продолжать достигать намеченные цели.