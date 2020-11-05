Новосибирский губернатор заявил о готовности региона ко второй волне коронавируса

- Конечно, есть вещи абсолютно не планируемые, связанные с реализацией мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. И это было очень своевременное решение со стороны и Президента, и Правительства Российской Федерации. За лето мы смогли провести серьезную работу по модернизации больниц, по разводке кислорода, по приобретению оборудования, средств индивидуальной защиты. Это позволило провести масштабную мобилизацию по перепрофилированию клиник в течение конца сентября – середины октября, - заявил Травников, говоря о полученных 11 миллиардах.