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Центр социальной помощи «Заря» в Новосибирске перепрофилируют в обсерватор

5 ноября 2020, 18:58
Помимо «Зари» в новом качестве предстанут «Лунный камень» и «Обские зори».

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Новосибирске готов к работе в качестве обсерватора. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В учреждении сделали ремонт по требованиям Роспотребнадзора. На него потратили около 4 млн руб. Персонал был отправлен на переподготовку для работы в обсерваторе. Он примет 94 человека.

Помимо «Зари» в новом качестве предстанут «Лунный камень» и «Обские зори». Они были обсерваторами в первую волну коронавируса весной.

Также рассматривается возможность устроить в «Заре» ковидный госпиталь. По замыслу городских властей, сюда бы свозились больные с легкой формой COVID-19.

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