Центр социальной помощи «Заря» в Новосибирске перепрофилируют в обсерватор

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Новосибирске готов к работе в качестве обсерватора. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В учреждении сделали ремонт по требованиям Роспотребнадзора. На него потратили около 4 млн руб. Персонал был отправлен на переподготовку для работы в обсерваторе. Он примет 94 человека.
Помимо «Зари» в новом качестве предстанут «Лунный камень» и «Обские зори». Они были обсерваторами в первую волну коронавируса весной.
Также рассматривается возможность устроить в «Заре» ковидный госпиталь. По замыслу городских властей, сюда бы свозились больные с легкой формой COVID-19.