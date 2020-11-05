В Бердске женщина неделю ждала госпитализации и умерла от коронавируса

О смерти женщины сообщила ее дочь Алина. "Сегодня в 11.30 мамы не стало. Ее не смогли спасти. 30 минут реанимировали. Сердце не выдержало и все. Потому что довели, потому что вовремя не оказали помощь", - приводит ее слова издание.