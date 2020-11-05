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В Бердске женщина неделю ждала госпитализации и умерла от коронавируса

5 ноября 2020, 19:52
У женщины были поражены 100% легких.

В реанимации скончалась 41-летняя Лилия Баннова из Бердска. Трагическую историю ее семьи рассказал "Курьер.Среда.Бердск". У женщины были поражены 100% легких. Но ей неделю отказывали в госпитализации.

О смерти женщины сообщила ее дочь Алина. "Сегодня в 11.30 мамы не стало. Ее не смогли спасти. 30 минут реанимировали. Сердце не выдержало и все. Потому что довели, потому что вовремя не оказали помощь", - приводит ее слова издание.

Лилия Баннова заболела вечером 25 октября. Вызвали врача на дом, но он так и не приехал. Когда температура поднялась до 40 градусов, семья сама поехала в пульмонологию. Там женщине выписали лекарства и сделали КТ, результата исследования пришлось ждать два дня. Лекарства из-за дефицита тоже купить сразу не получилось.

В итоге тяжелобольную женщину госпитализировали лишь 2 ноября. Ей подключили кислород. И 3 ноября перевели в реанимацию. Но спасти ее не удалось. У Лилии Банновой остались 20-летняя дочь и 10-летний сын с ДЦП.

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