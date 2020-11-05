В Новосибирске «Инвитро» оштрафовали на 100 тыс руб за сокрытие результатов тестов

Заельцовский районный суд приговорил ООО «Инвитро-Сибирь» к штрафу в 100 тысяч рублей. Компания обвинялась в нарушении регионального закона об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
«Инвитро» своевременно не передала результаты тестов по обнаружению в мазках коронавируса в управление Роспотребнадзора по Омской области. Анализы были сделаны 28 сентября.
В суде представитель «Инвитро-Сибирь» вину признал. Он сообщил, что виновные в нарушении сроков наказаны. Сейчас нарушений сроков не допускается.