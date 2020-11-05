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В Новосибирске «Инвитро» оштрафовали на 100 тыс руб за сокрытие результатов тестов

5 ноября 2020, 20:52
В суде представитель «Инвитро-Сибирь» вину признал.

Заельцовский районный суд приговорил ООО «Инвитро-Сибирь» к штрафу в 100 тысяч рублей. Компания обвинялась в нарушении регионального закона об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«Инвитро» своевременно не передала результаты тестов по обнаружению в мазках коронавируса в управление Роспотребнадзора по Омской области. Анализы были сделаны 28 сентября.

В суде представитель «Инвитро-Сибирь» вину признал. Он сообщил, что виновные в нарушении сроков наказаны. Сейчас нарушений сроков не допускается.

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