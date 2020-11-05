В Новосибирске нашли идеальную «Волгу» в заводском состоянии

В Новосибирске реставратор Борис Беспальчим восстановил «Волгу» ГАЗ-21до идеального состояния. Как будто автомобиль только сошел с конвейера.
На работу у мастера ушло два года. «Волга» произведена в 1965 году. Формально она относится к третьей серии ГАЗ-21, но реставратор переделал её под первую серию.
Восстанавливать пришлось не только внешний вид, но и начинку. Мотор был неисправен. Пришлось заменить всю поршневую группу и блок цилиндров.
Салон тоже пришлось менять. Владелец перешил диван, установил новый потолок, постелил ковер.