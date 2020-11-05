В Новосибирске ограничили продажу алкоголя в жилых домах

Сейчас в Новосибирской области продажа алкоголя запрещена с 22-00 до 9-00, но эта норма не распространяется на предприятия общественного питания. Магазины пива размещают у себя пару столиков и микроволновку для разогрева полуфабрикатов, выдавая себя уже за закусочную, что позволяет продолжать торговать алкоголем.