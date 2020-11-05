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В Новосибирске ограничили продажу алкоголя в жилых домах

5 ноября 2020, 11:44
Он направлен против мелких заведений, торгующих пивом

Депутаты новосибирского Заксобрания сегодня, 5 ноября, во втором чтении приняли законопроект, направленный против так называемых "наливаек". Мини-барам, расположенным на первых этажах жилых домов, с площадью менее 50 квадратных метров запретили продавать алкоголь.

Ранее законопроект был поддержан комитетом по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. По мысли депутатов, закон поможет избавить жилые дома от засилья магазинчиков по продаже пива, маскирующихся под общепит.

Сейчас в Новосибирской области продажа алкоголя запрещена с 22-00 до 9-00, но эта норма не распространяется на предприятия общественного питания. Магазины пива размещают у себя пару столиков и микроволновку для разогрева полуфабрикатов, выдавая себя уже за закусочную, что позволяет продолжать торговать алкоголем.

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