В НСО продлены школьные каникулы и введено дистанционное обучение

С 16 ноября в школы вернутся учащиеся 1–5 и 11 классов. Также в очном режиме начнут работу малокомплектные школы, которых в регионе 410 - у них просто нет возможности работать дистанционно: у 15 тысяч детей нет мобильных устройств для подключения, а в некоторых населенных пунктах отсутствует интернет. В традиционной форме начнут работу и все коррекционные школы области.