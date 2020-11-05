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В НСО продлены школьные каникулы и введено дистанционное обучение

5 ноября 2020, 16:23
Коронавирус внес свои коррективы в образовательный процесс.

В Новосибирской области учащихся школ оставляют на каникулах до 15 ноября. Соответствующее заявление сделал региональный министр образования Сергей Федорчук. При этом после названной даты к нормальной схеме обучения вернутся не все.

С 16 ноября в школы вернутся учащиеся 1–5 и 11 классов. Также в очном режиме начнут работу малокомплектные школы, которых в регионе 410 - у них просто нет возможности работать дистанционно: у 15 тысяч детей нет мобильных устройств для подключения, а в некоторых населенных пунктах отсутствует интернет. В традиционной форме начнут работу и все коррекционные школы области.

Вопрос о возврате с удаленки учеников 9 и 10 классов вынесут на отдельное обсуждение. И этот вопрос решится позднее.

Перейти на удаленку чиновников подтолкнули два фактора. Во-первых, многие учителя болеют. Во-вторых, среди заболевших школьников большинство приходится на учеников 6-10 классов.

В колледжах и других учреждениях СПО на дистант отправлены первый курсы. Студенты постарше занимаются по смешанной форме.

Ситуация не лучше и в вузах. Там из 70 тысяч очников ходят на лекции и практические занятия около девяти тысяч студентов. Порядка 30 тысяч человек перешли на удаленку, еще около 30 тысяч – на смешанную форму обучения.

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