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Многодетная семья из Новосибирска получила государственную награду

6 ноября 2020, 12:02
Они были награждены за заслуги в воспитании детей.

Многодетные родители из Новосибирской области получили медаль ордена «Родительская слава» по указу президента России Владимира Путина.

Государственную награду вручили Артему и Ирине Тимовеевым.

Орденом были награждены восемь россиян, шестеро получили медаль ордена. Отметим, что орден «Родительская слава» вручается семьям, воспитывающим семь и более детей. Они также могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Медаль ордена могут получить семьи, в которых четыре и более детей.

Получить награду могут как родные родители, так и усыновители.

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