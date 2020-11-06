Многодетная семья из Новосибирска получила государственную награду

Многодетные родители из Новосибирской области получили медаль ордена «Родительская слава» по указу президента России Владимира Путина.
Государственную награду вручили Артему и Ирине Тимовеевым.
Орденом были награждены восемь россиян, шестеро получили медаль ордена. Отметим, что орден «Родительская слава» вручается семьям, воспитывающим семь и более детей. Они также могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Медаль ордена могут получить семьи, в которых четыре и более детей.
Получить награду могут как родные родители, так и усыновители.