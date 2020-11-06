В новосибирской больнице уволят медсестру за избиение ребенка

В туберкулезном диспансере Новосибирска после ЧП с ребенком готовят приказ об увольнении медсестры.
Напомним, женщина, попавшая со своими детьми в больницу в Мочище, стала свидетелем жестокого обращения с ребенком. Увиденное она сняла на видео.
На кадрах видно, как медсестра детского отделения областной больницы хватает маленькую девочку за волосы и швыряет на кровать, а затем бьет ребенка кулаком. Эта история не осталась без внимания следственных органов, была начата проверка. Минздрав региона также сообщил, что руководство тубдиспансера отстранило женщину от работы, и уже готовится приказ о ее увольнении за грубое обращение с детьми.
Кроме того, была создана комиссия, куда вошли представители минздрава и уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.