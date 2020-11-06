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В новосибирской больнице уволят медсестру за избиение ребенка

6 ноября 2020, 12:15
Инцидент расследует СК.

В туберкулезном диспансере Новосибирска после ЧП с ребенком готовят приказ об увольнении медсестры.

Напомним, женщина, попавшая со своими детьми в больницу в Мочище, стала свидетелем жестокого обращения с ребенком. Увиденное она сняла на видео.

На кадрах видно, как медсестра детского отделения областной больницы хватает маленькую девочку за волосы и швыряет на кровать, а затем бьет ребенка кулаком. Эта история не осталась без внимания следственных органов, была начата проверка. Минздрав региона также сообщил, что руководство тубдиспансера отстранило женщину от работы, и уже готовится приказ о ее увольнении за грубое обращение с детьми.

Кроме того, была создана комиссия, куда вошли представители минздрава и уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

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