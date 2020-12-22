Дегтярев проинспектировал хабаровские медицинские учреждения

Проблемы в данных медорганизациях действительно есть, пишет amurpress.ru. Главная – это нехватка кадров, которую ощущают на себе не только врачи, но и пациенты. К примеру, в поликлинике № 11, обслуживающей свыше 100 тысяч человек, то есть каждого шестого жителя города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты только 23. Помимо этого, из работающих врачей многие переболели или сейчас болеют коронавирусной инфекцией. Во многом по этой причине хабаровчане столкнулись с проблемой вызова врача на дом, долгим ожиданием в очередях.