Дегтярев проинспектировал хабаровские медицинские учреждения

Проблемы в данных медорганизациях действительно есть, пишет amurpress.ru. Главная – это нехватка кадров, которую ощущают на себе не только врачи, но и пациенты. К примеру, в поликлинике № 11, обслуживающей свыше 100 тысяч человек, то есть каждого шестого жителя города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты только 23. Помимо этого, из работающих врачей многие переболели или сейчас болеют коронавирусной инфекцией. Во многом по этой причине хабаровчане столкнулись с проблемой вызова врача на дом, долгим ожиданием в очередях.
Главврач Ольга Костина сообщила, что сейчас в поликлинике смогли сократить ожидание в очереди до 20 минут. А также развели потоки пациентов - отдельно сделали регистратуру для узких специалистов и отдельно – для терапевтов.
«На сегодняшний день работают четыре выездные бригады. Сейчас задержка выезда врачей на дом составляет сутки. Это значит, что если к вам не приехали на вызов в тот же день, обязательно приедут на следующий», - добавила она.
В амбулатории Михаилу Дегтяреву продемонстрировали пункт выдачи лекарств, назначаемых амбулаторным пациентам, а также рассказали о работе по новой методике – с использованием «калькулятора пневмоний». Это программное обеспечение, с помощью которого можно оперативно поставить диагноз и назначить лечение.
Городская больница № 11 также работает практически на износ. На сегодняшний день здесь развернуто 300 коек для лечения больных COVID-19. Учреждение переполнено, пациенты лежат и в коридорах, и в комнатах медперсонала. Врачи трудятся в тяжелейших условиях, большинство сменами сутки через сутки. Многие работают на две-три ставки. Однако главврач заверил, что все больные в полной мере обеспечены лекарственными препаратами и проходят все необходимые процедуры.
Михаил Дегтярев пообщался с пациентами, идущими на поправку, которые отметили, что понимают трудности положения и не имеют претензий к работе медиков.
Врачей же Дегтярев заверил, что все положенные "ковидные" выплаты поступят им до конца года, и извинился за сбой, приведший к существенным задержкам перечисления денег за октябрь.