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Новосибирцам показали первую партию белорусских автобусов

22 декабря 2020, 16:28
Они выйдут на маршруты в середине января.

В Новосибирске торжественно презентовали первую партию белорусских автобусов. 4 машины, собранные в Минске, были выставлены для обзора на площади Ленина.

Напомним, город купил по проекту «Народный бюджет» 15 машин. На эти деньги было выделено 100 миллионов рублей.

Автобусы поступят в «ПАТП №4». Они выйдут на маршруты в середине января. Автобусы будут работать на 54-м маршруте. По необходимости они будут использоваться на маршрутах №72, 68 и 36.

Еще 5 автобусов сейчас находятся в Подольске. Оставшиеся шесть автобусов должны выехать из Минска сегодня, 22 декабря. После этого автобусы одной колонной отправятся в Новосибирск.

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