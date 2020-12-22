Новосибирцам показали первую партию белорусских автобусов

В Новосибирске торжественно презентовали первую партию белорусских автобусов. 4 машины, собранные в Минске, были выставлены для обзора на площади Ленина.
Напомним, город купил по проекту «Народный бюджет» 15 машин. На эти деньги было выделено 100 миллионов рублей.
Автобусы поступят в «ПАТП №4». Они выйдут на маршруты в середине января. Автобусы будут работать на 54-м маршруте. По необходимости они будут использоваться на маршрутах №72, 68 и 36.
Еще 5 автобусов сейчас находятся в Подольске. Оставшиеся шесть автобусов должны выехать из Минска сегодня, 22 декабря. После этого автобусы одной колонной отправятся в Новосибирск.