Опубликован график работы больниц и поликлиник в Новосибирске в Новый год 2021

В Новосибирске опубликовали график работы медицинских учреждений на новогодних каникулах. Они окажутся доступны для пациентов в течение всех праздничных дней.
В поликлиниках медицинская помощь будет доступна с 1 по 10 января с девяти утра до трех дня. Экстренная стоматология будет работать круглосуточно в ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» и в «Новосибирской областной стоматологической поликлинике».
Для экстренной медицинской помощи задействуют силы центральных городских и районных больниц. При необходимости подключится Новосибирская областная клиническая больница.