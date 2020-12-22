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Опубликован график работы больниц и поликлиник в Новосибирске в Новый год 2021

22 декабря 2020, 19:21
Медпомощь в поликлиниках с 1 по 10 января будет оказываться с девяти часов утра до трех часов дня.

В Новосибирске опубликовали график работы медицинских учреждений на новогодних каникулах. Они окажутся доступны для пациентов в течение всех праздничных дней.

В поликлиниках медицинская помощь будет доступна с 1 по 10 января с девяти утра до трех дня. Экстренная стоматология будет работать круглосуточно в ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» и в «Новосибирской областной стоматологической поликлинике».

Для экстренной медицинской помощи задействуют силы центральных городских и районных больниц. При необходимости подключится Новосибирская областная клиническая больница.

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