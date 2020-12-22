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Полицейские в Новосибирске похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей

22 декабря 2020, 16:47
Полицейские решили, что средства эти получены преступным путем и решили ими завладеть.

В Новосибирске предъявлено обвинение трём полицейским, служившим в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, экс-блюстители порядка похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей. Произошло это в декабре 2019 года.

Как полагают в СКР, данные о наличие у мужчины денег они получили по служебным каналам. Полицейские решили, что средства эти получены преступным путем и решили ими завладеть, полагая, что потерпевший не будет жаловаться.

Полицейские инсценировали задержание потерпевшего. После этого они привезли жертву в безлюдное место и сильно избили.

Вместо 2,5 миллионов потерпевший передал своим мучителям 150 тысяч рублей, после чего был отпущен. Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего полицейских задержала служба безопасности ГУ МВД по НСО.

После преступления полицейских уволили. Сейчас обвиняемые содержатся под стражей.

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#Новости#Криминал
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