Полицейские в Новосибирске похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске предъявлено обвинение трём полицейским, служившим в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, экс-блюстители порядка похитили мужчину и требовали у него 2,5 миллиона рублей. Произошло это в декабре 2019 года.
Как полагают в СКР, данные о наличие у мужчины денег они получили по служебным каналам. Полицейские решили, что средства эти получены преступным путем и решили ими завладеть, полагая, что потерпевший не будет жаловаться.
Полицейские инсценировали задержание потерпевшего. После этого они привезли жертву в безлюдное место и сильно избили.
Вместо 2,5 миллионов потерпевший передал своим мучителям 150 тысяч рублей, после чего был отпущен. Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего полицейских задержала служба безопасности ГУ МВД по НСО.
После преступления полицейских уволили. Сейчас обвиняемые содержатся под стражей.