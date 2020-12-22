Пожарные МЧС России за неделю спасли 30 человек в Новосибирской области

В тот же день в 17:43 пожарно-спасательные подразделения прибыли на пожар в многоквартирном жилом доме на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска. Подъезд был сильно задымлен. В ходе разведки с верхних этажей звено ГДЗС эвакуировало 13 человек, из них 3 детей были спасены при помощи спасательных устройств. Пострадавших нет.