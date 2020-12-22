Пожарные МЧС России за неделю спасли 30 человек в Новосибирской области

В Новосибирской области с 14 по 20 декабря пожарно-спасательные подразделения МЧС приняли участие в тушении 121 пожара. Большинство из них пришлось на жилой сектор.
За неделю от огня были спасены 30 человек. Только за один день произошли два случая, на которых спасли 20 граждан, из них 9 детей.
Так, 18 декабря в 9:18 произошел пожар в частном двухквартирном доме по улице Гагарина в селе Вагайцево Ордынского района. На момент прибытия первый пожарных расчетов открытым огнем горел навес над крыльцом. Через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение, после чего направились в дом, откуда вывели женщину и 6 детей, в том числе инвалида первой группы (маломобильная). Никто не пострадал.
В тот же день в 17:43 пожарно-спасательные подразделения прибыли на пожар в многоквартирном жилом доме на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска. Подъезд был сильно задымлен. В ходе разведки с верхних этажей звено ГДЗС эвакуировало 13 человек, из них 3 детей были спасены при помощи спасательных устройств. Пострадавших нет.
20 декабря в 23:36 поступил сигнал о возгорании в многоэтажном жилом доме в городе Обь по адресу Военный городок. Прибыв на место, звено ГДЗС направилось на разведку, где было установлено, что на чердаке горит кровля крыши. Личный состав дежурного караула эвакуировал из задымленного подъезда 21 человека, в том числе двоих детей. Через полчаса после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание светильника в чердачном помещении.