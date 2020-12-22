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Сахар в Новосибирской области за месяц подорожал на 30%

22 декабря 2020, 15:28
На рост цен повлияло ослабление курса рубля.

В Новосибирской области в октябре существенно подорожал сахар. Он стал дороже на 30%.

Сообщается, что на динамику цен повлиял неурожай сахарной свеклы в центральных регионах России. Это привело к тому, что стоимость килограмма сахара в регионе поднялась до 49,6 рублей.

Также высокий рост наблюдался и в марте. На рост цен повлияла первая волна пандемии коронавируса. Тогда сахар подорожал на 15%. После этого цены держались без изменений до августа.

Также на рост цен повлияло ослабление курса рубля. Продуктовая инфляция в ноябре составила 5,7%.

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