В Новосибирск придут морозы до -35 градусов

Данные чиновников основаны на прогнозе синоптиков. В этот период весь юго-восток Западной Сибири охватит аномально холодная погода, и первые суровые морозы ударят в Томской области. В Новосибирске температура до -35 градусов и ниже опустится уже с 26 декабря. Жители региона уже отвыкли о таких погодных сюрпризов, поэтому всем стоит подумать о теплой одежде и не злоупотреблять спиртным.