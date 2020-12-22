В Новосибирск придут морозы до -35 градусов

В Новосибирске в самом конце декабря, с 26 по 30 число, ожидается аномально морозная погода с температурой до -35 градусов и ниже. Об этом горожан предупредила мэрия.
Данные чиновников основаны на прогнозе синоптиков. В этот период весь юго-восток Западной Сибири охватит аномально холодная погода, и первые суровые морозы ударят в Томской области. В Новосибирске температура до -35 градусов и ниже опустится уже с 26 декабря. Жители региона уже отвыкли о таких погодных сюрпризов, поэтому всем стоит подумать о теплой одежде и не злоупотреблять спиртным.
Чиновники мэрии указывают, что в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с морозами, всегда можно обратиться за помощью. Для этого есть телефоны: 051, 227-44-44, 218-68-88.
Прогноз погоды на ближайшие дни выглядит так. Днем 23 декабря и в ночь на 24 число - обильный снег и поземка, из-за которых видимость снизится до 500 метров. Юго-западный ветер подует со скоростью ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура ночью составит -18... -20 градусов, местами до -23 градусов. Днем воздух прогреется до -9... -11 градусов.
В четверг, 24 декабря, сильный снег сохранится. Скорость западного ветра составит 4–9 м/с. Ночная температура -10... -12 градусов, днем до -6... -8 градусов.