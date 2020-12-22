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В Новосибирске халатность чиновника привела к смерти 10-летнего мальчика

22 декабря 2020, 17:15
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника Кировской районной администрации Новосибирска Сергея Сологубова. Он обвиняется в халатности, в результате чего погиб 10-летний мальчик.

Трагедия произошла 17 июля между улицами Виктора Шевелева и Бронной. Мальчик задел провод высоковольтной линии и получил смертельный удар током.

Обвиняемый недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Сологубов не отследил нарушение подрядчиком требований безопасности при проведении земляных работ. Охранная зона воздушной линии электропередачи не была ограждена. В следственном комитете сообщили, что чиновник знал о нарушениях, но не предпринял ничего к их устранению.

Под высоковольтным проводом нагребли высокую гору земли. Местный житель с помощью экскаватора в поисках черного металла раскапывал грунт на территории несанкционированной свалки.

Против Сологубова было возбуждено уголовное дело по статье халатность. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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