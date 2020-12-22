В Новосибирске халатность чиновника привела к смерти 10-летнего мальчика

Обвиняемый недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Сологубов не отследил нарушение подрядчиком требований безопасности при проведении земляных работ. Охранная зона воздушной линии электропередачи не была ограждена. В следственном комитете сообщили, что чиновник знал о нарушениях, но не предпринял ничего к их устранению.