В Новосибирске произошел грабеж драгоценных камней на 575 миллионов рублей

В Новосибирске весной 2019 года произошло дерзкое ограбление, в результате которого потерпевшему был нанесен ущерб на сумму 575 миллионов рублей. Расследование последовавшего за этим уголовного дела уже завершено и теперь передано в суд, рассказали в Следственном комитете.
Подозреваемыми выступают двое мужчин. Они были наняты в 1017 году в ООО «Тайрус», которое занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них. В 2019 году они узнали, что директор решил вывезти продукцию со склада.
По версии следствия, подозреваемые, зная день и час транспортировки, приехали к складу, заблокировали автомобиль директора, и похитили груз кристаллов. После этого нападавшие скрылись.