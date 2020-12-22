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В Новосибирске произошел грабеж драгоценных камней на 575 миллионов рублей

22 декабря 2020, 22:49
Уголовное дело передано в суд

В Новосибирске весной 2019 года произошло дерзкое ограбление, в результате которого потерпевшему был нанесен ущерб на сумму 575 миллионов рублей. Расследование последовавшего за этим уголовного дела уже завершено и теперь передано в суд, рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемыми выступают двое мужчин. Они были наняты в 1017 году в ООО «Тайрус», которое занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них. В 2019 году они узнали, что директор решил вывезти продукцию со склада.

По версии следствия, подозреваемые, зная день и час транспортировки, приехали к складу, заблокировали автомобиль директора, и похитили груз кристаллов. После этого нападавшие скрылись.

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#Новости#Происшествия
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