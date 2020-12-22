В Новосибирске произошел грабеж драгоценных камней на 575 миллионов рублей

Подозреваемыми выступают двое мужчин. Они были наняты в 1017 году в ООО «Тайрус», которое занималось производством, обработкой и продажей синтетических кристаллов, выращенных по разработанным сотрудниками организации технологиям и изделий из них. В 2019 году они узнали, что директор решил вывезти продукцию со склада.