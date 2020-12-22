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В Новосибирске цены на такси выросли в 2–3 раза

23 декабря 2020, 02:57
Жителей города города неприятно удивлены произошедшим.

Жителей Новосибирска неприятно удивил рост цен на такси. Особенно дорогие поездки получаются в утренний и вечерний час пик. Горожане отмечают, что, по сравнению с ноябрем, стоимость поездок стала выше в два-три раза.

Рост цен на поездки в такси в декабре фиксировался и ранее. Для декабря это уже стало нормой. Но пандемия наложила свой отпечаток. Теперь спрос на такси стал еще выше. Если ранее в конце декабря было много поездок за развлечениями или подарками, люди ехали закупаться к Новому году, то теперь, опасаясь толчеи в общественном транспорте, на такси пересели те, кто раньше им пользовался лишь изредка.

Повышенный спрос сказывается на работе агрегаторов, таких как «Яндекс.Go». Здесь цена поездки определяется автоматически, исходя из спроса и загруженности дорог. В итоге то, что раньше стоило 90-100 рублей, теперь может обойтись в 250 и больше.

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