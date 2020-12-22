Врачи не рекомендуют препараты «Эвалар» при ковиде

Один из таких препаратов выпустило алтайское предприятие “Эвалар”, что вызвало немало вопросов у экспертов, пишут “Новые известия”.
Препарат "ОРВИС Пробиотик" якобы предназначается “для здоровья дыхательных путей”. Согласно описанию производителей, в каждой капсуле препарата содержится один миллиард пробиотических организмов Lactobacillus plantarum DR7, которые помогают в борьбе с золотистым стафилококком в дыхательных путях, нормализуют баланс микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.
Согласно медицинским сайтам, лактобактерии плантарум представляют собой молочнокислые бактерии, которые помогают при дисбактериозе кишечника, но никак не борются с легочными инфекциями. Однако производители называют воздействие на легкие ключевым действием препарата, утверждая, что Американская научная ассоциация провела исследования, которые якобы доказали, что лактобактерии плантарум DR7 “снижают длительность воспалительных процессов, уменьшают продолжительность и частоту заболеваний легких”, действуя лучше антибиотиков.
При этом выясняется, что это вовсе не уникальная разработка “Эвалара”. Инструкция гласит, что изготовителем капсул является испанская компания AB-BIOTICS, S.A., а “Эвалар” лишь упаковывает их под своим брендом в России. Но если найти, как выглядит этот препарат в испанских аптеках и изучить надписи на коробке, то можно будет обнаружить, что капсулы - лишь пищевая добавка, которая к лекарствам не имеет никакого отношения.
Неспособность "ОРВИС Пробиотик" влиять на легкие человека подтвердил доктор медицинских наук, профессор, советник директора Центрального НИИ туберкулеза, врач-пульмонолог Игорь Степанян. По его словам, БАД на основе молочнокислых бактерий хорошо помогает при проблемах с кишечником, но никак не может пробраться в легкие и побороть там золотистый стафилококк.
“Антибиотики призваны убивать страшные бактерии, и они это делают. Препараты для нормализации работы желудка в лучшем случае способствуют некоторому повышению иммунитета у здоровых людей, но бороться с болезнями они не в силах, - отметил эксперт. - Я бы назвал описание и рекламу препарата “ОРВИС Пробиотик” ловко поставленными словами, чтобы на них реагировали покупатели”, - добавил профессор.
В последние годы “Эвалар” почти не регистрирует свою продукцию в России, отдавая предпочтение Казахстану и Армении. Это может быть связано с большим количеством претензий со стороны потребителей как к качеству продукции, так и к качеству рекламы. Производители нередко приписывали препаратам несуществующие свойства, в результате чего в прошлом году ФАС признала компанию виновной в нарушении Закона о рекламе.
Примечательно, что за 10 лет выручка ЗАО “Эвалар” удвоилась, а налог на прибыль почему-то снизился. Если в 2010 году на рубль выручки приходилось 32 копейки налогооблагаемой прибыли, то в 2019 – менее 10 копеек.