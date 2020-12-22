Врачи не рекомендуют препараты «Эвалар» при ковиде

При этом выясняется, что это вовсе не уникальная разработка “Эвалара”. Инструкция гласит, что изготовителем капсул является испанская компания AB-BIOTICS, S.A., а “Эвалар” лишь упаковывает их под своим брендом в России. Но если найти, как выглядит этот препарат в испанских аптеках и изучить надписи на коробке, то можно будет обнаружить, что капсулы - лишь пищевая добавка, которая к лекарствам не имеет никакого отношения.