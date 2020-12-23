Батутный парк в Новосибирске закрыли и оштрафовали на 40 тыс. рублей

Батутный центр находится в ТРЦ «Аура». Как пишет НГС, 5 ноября сотрудники Министерства промышленности и торговли НСО пришли с проверкой, а после составили протокол о возбуждении дела об административном правонарушении. Владельцу точно неизвестно, за что наказали его детище. Сам замгубернатора Сергей Семка раскритиковал деятельность центра и приказал его закрыть за развлечения. При этом Таскаев утверждает, что развлекательные мероприятия убрали из программы после первой волны коронавируса. К тому же объект зарегистрировали в ЕГРЮЛ с соответствующей пометкой - «деятельность спортивных клубов», «деятельность фитнес-центров» и «деятельность в области спорта прочая».