Батутный парк в Новосибирске закрыли и оштрафовали на 40 тыс. рублей

Минпромторг закрыл новосибирский батутный парк «Огонь» за нарушение ограничительных мер. Кроме того, владельца обязали оплатить штраф в 40 тысяч рублей и вернуть субсидию в 160 тысяч рублей.
Владелец парка Александр Таскаев пытается доказать, что батутный центр проводить бесплатные тренировки с детьми с ограниченными возможностями здоровья и не является развлекательной площадкой.
Батутный центр находится в ТРЦ «Аура». Как пишет НГС, 5 ноября сотрудники Министерства промышленности и торговли НСО пришли с проверкой, а после составили протокол о возбуждении дела об административном правонарушении. Владельцу точно неизвестно, за что наказали его детище. Сам замгубернатора Сергей Семка раскритиковал деятельность центра и приказал его закрыть за развлечения. При этом Таскаев утверждает, что развлекательные мероприятия убрали из программы после первой волны коронавируса. К тому же объект зарегистрировали в ЕГРЮЛ с соответствующей пометкой - «деятельность спортивных клубов», «деятельность фитнес-центров» и «деятельность в области спорта прочая».
В министерство с просьбой позволить работать батутному центру отправили письма ТРЦ и Ассоциация операторов фитнес-индустрии. Но ответ опять пришел без конкретики. Батутному центру запрещено работать в связи с развлекательной деятельностью, хотя в письме авторы пытались объяснить обратное.
Таскаев опять написал в министерство, а также арендодателю. Он заявил, что в соответствии с ОКВЭД парк имеет право работать и готов выполнить все требования Минпромторга.
После от налоговой пришло уведомление о возврате субсидии, которая была якобы получена незаконно в качестве компенсации затрат сотрудникам во время ограничительных мер.
«Пишут, мол, незаконно полученная субсидия. Хотя я получал ее через централизованную форму отправки заявок, больше никаких причин возврата денег не называется», — добавил владелец парка.