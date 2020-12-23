atas.info
ГлавноеВсе новости

Батутный парк в Новосибирске закрыли и оштрафовали на 40 тыс. рублей

23 декабря 2020, 10:36
Владелец не понимает претензий властей.

Минпромторг закрыл новосибирский батутный парк «Огонь» за нарушение ограничительных мер. Кроме того, владельца обязали оплатить штраф в 40 тысяч рублей и вернуть субсидию в 160 тысяч рублей.

Владелец парка Александр Таскаев пытается доказать, что батутный центр проводить бесплатные тренировки с детьми с ограниченными возможностями здоровья и не является развлекательной площадкой.

Батутный центр находится в ТРЦ «Аура». Как пишет НГС, 5 ноября сотрудники Министерства промышленности и торговли НСО пришли с проверкой, а после составили протокол о возбуждении дела об административном правонарушении. Владельцу точно неизвестно, за что наказали его детище. Сам замгубернатора Сергей Семка раскритиковал деятельность центра и приказал его закрыть за развлечения. При этом Таскаев утверждает, что развлекательные мероприятия убрали из программы после первой волны коронавируса. К тому же объект зарегистрировали в ЕГРЮЛ с соответствующей пометкой - «деятельность спортивных клубов», «деятельность фитнес-центров» и «деятельность в области спорта прочая».

В министерство с просьбой позволить работать батутному центру отправили письма ТРЦ и Ассоциация операторов фитнес-индустрии. Но ответ опять пришел без конкретики. Батутному центру запрещено работать в связи с развлекательной деятельностью, хотя в письме авторы пытались объяснить обратное.

Таскаев опять написал в министерство, а также арендодателю. Он заявил, что в соответствии с ОКВЭД парк имеет право работать и готов выполнить все требования Минпромторга.

После от налоговой пришло уведомление о возврате субсидии, которая была якобы получена незаконно в качестве компенсации затрат сотрудникам во время ограничительных мер.

«Пишут, мол, незаконно полученная субсидия. Хотя я получал ее через централизованную форму отправки заявок, больше никаких причин возврата денег не называется», — добавил владелец парка.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52