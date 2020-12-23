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Депутат выступил против застройки Военного городка в Новосибирске

23 декабря 2020, 15:20
На торги выставят участок земли и здания на ней.

Депутат горсовета Новосибирска беспокоится о судьбе Военного городка и требует запретить его застройку.

Депутат от «Единой России» Игорь Титаренко на сессии в горсовете высказал свою позицию в вопросе продажи земель Военного городка, принадлежащих Минобороны. О просит поддержать общественников, выступивших против застройки. По его мнению, территория находится рядом с центром, что привлекает застройщиков. А «ДОМ.ФР» «в угоду каких-то интересов» распродает эти земли. Депутат считает, что дело не ограничится одним земельным участком и шестью зданиями. Позицию городских властей он назвал «бесхребетной». Он отметил, что в генплане микрорайон не входит в зону «историко-культурного парка».

«Нам наши дети точно не скажут спасибо, что мы позволили продать Военный городок», - приводит слова единоросса Тайга.инфо.

Титаренко призывает мэрию выкупить эту землю и предложил заложить в бюджете средства на эти цели.

Отметим, что сумма, за которую продают участок 2,46 га на территории Военного городка, пока не установлена. Конкурс пройдет в четвертом квартале 2021 года.

Между тем мэр Анатолий Локоть сообщал о подготовленном дизайн-проекте по развитию Военного городка.

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