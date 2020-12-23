Депутат выступил против застройки Военного городка в Новосибирске

Депутат от «Единой России» Игорь Титаренко на сессии в горсовете высказал свою позицию в вопросе продажи земель Военного городка, принадлежащих Минобороны. О просит поддержать общественников, выступивших против застройки. По его мнению, территория находится рядом с центром, что привлекает застройщиков. А «ДОМ.ФР» «в угоду каких-то интересов» распродает эти земли. Депутат считает, что дело не ограничится одним земельным участком и шестью зданиями. Позицию городских властей он назвал «бесхребетной». Он отметил, что в генплане микрорайон не входит в зону «историко-культурного парка».