Депутаты Новосибирска потребовали от Бастрыкина расследовать отравление Навального

- 20 августа 2020 года в Томске предположительно был отравлен гражданин России, оппозиционный политик Алексей Навальный. В первые двое суток после ухудшения здоровья он прошел первичное обследование и получил первую медицинскую помощь в Омске, так что полная информация о причинах критического ухудшения его здоровья должна быть в распоряжении правоохранительных органов, - говорится в письме.