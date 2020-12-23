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Депутаты Новосибирска потребовали от Бастрыкина расследовать отравление Навального

24 декабря 2020, 02:21
Обращение на имя главы Следственного комитета подписали 10 членов горсовета.

В среду, 23 декабря, десять депутатов горсовета Новосибирска отправили главе Следственного комитета России обращение. В нем они настоятельно просят Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело на основании публикаций в СМИ о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

- 20 августа 2020 года в Томске предположительно был отравлен гражданин России, оппозиционный политик Алексей Навальный. В первые двое суток после ухудшения здоровья он прошел первичное обследование и получил первую медицинскую помощь в Омске, так что полная информация о причинах критического ухудшения его здоровья должна быть в распоряжении правоохранительных органов, - говорится в письме.

Помимо требования начать расследование или объяснить, почему оно не проводится, депутаты выступили с громким заявлением. Они считают, что "преследование Павла Грудинина, Сергея Левченко, Алексея Навального, Сергея Фургала и других оппозиционеров вызвано политическими мотивами".

Обращение подписали 4 представителя Коалиции Новосибирск 2000, что объяснимо связью с Навальным. Неожиданны подписи пяти представителей КПРФ и независимого депутата Натальи Пинус.

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