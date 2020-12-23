Еще 161 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

23 декабря оперштаб сообщил еще о 161 заболевшем коронавирусом в Новосибирской области за сутки. Диагноз подтвердился уже у 26 632 человек, в том числе у 1 561 детей.
Вирус победили 22 454 местных жителя, 233 вылечились за последние сутки. 902 местных жителя умерли от Covid-19, семеро скончались. Среди них были четверо мужчин (57, 60, 61, 67 лет) и три женщины (54, 64, 72 года).
Новосибирцев как с подтвердившимся диагнозом, так и с подозрением госпитализируют в инфекционные больницы. В Новосибирске зарегистрировано 2 259 таких пациентов, в районах – 1 298. В тяжелом состоянии находятся 167 пациентов с коронавирусом, 40 из них находятся на ИВЛ.
Коронавирус подозревают у 6 460 человек, которые контактировали с инфицированными. Они находятся под меднаблюдением.
Ситуация с ОРВИ за сутки: 4 314 обращений, 22 госпитализированных.