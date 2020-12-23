Еще 161 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

Новосибирцев как с подтвердившимся диагнозом, так и с подозрением госпитализируют в инфекционные больницы. В Новосибирске зарегистрировано 2 259 таких пациентов, в районах – 1 298. В тяжелом состоянии находятся 167 пациентов с коронавирусом, 40 из них находятся на ИВЛ.