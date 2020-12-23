atas.info
ГлавноеВсе новости

Еще 161 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

23 декабря 2020, 12:30
28 детей по тем же причинам попали в больницу.

23 декабря оперштаб сообщил еще о 161 заболевшем коронавирусом в Новосибирской области за сутки. Диагноз подтвердился уже у 26 632 человек, в том числе у 1 561 детей.

Вирус победили 22 454 местных жителя, 233 вылечились за последние сутки. 902 местных жителя умерли от Covid-19, семеро скончались. Среди них были четверо мужчин (57, 60, 61, 67 лет) и три женщины (54, 64, 72 года).

Новосибирцев как с подтвердившимся диагнозом, так и с подозрением госпитализируют в инфекционные больницы. В Новосибирске зарегистрировано 2 259 таких пациентов, в районах – 1 298. В тяжелом состоянии находятся 167 пациентов с коронавирусом, 40 из них находятся на ИВЛ.

Коронавирус подозревают у 6 460 человек, которые контактировали с инфицированными. Они находятся под меднаблюдением.

Ситуация с ОРВИ за сутки: 4 314 обращений, 22 госпитализированных.

Материалы по теме
Новосибирские ученые проверили летучих мышей на коронавирусКоронавирус подозревают у более 6 тысяч жителей Новосибирской области Власти Новосибирска запретили праздновать Крещение из-за коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52