atas.info
ГлавноеВсе новости

Коллектив Новосибирского художественного музея просит не увольнять директора

23 декабря 2020, 14:12
Директор находится на больничном.

Коллектив Новосибирского художественного музея выступил против назначения на должность директора члена президиума новосибирского политсовета «Единой России» Екатерины Болдыревой.

82 сотрудника попросили губернатора области оставить в должности директора Сергея Дубровина, который уже 26 лет руководит учреждением. Они заявили, что из-за кадровых перестановок может разрушиться сложившаяся музейная институция. А развитие приоритетных направлений будет возможно только с Дубровиным.

Ранее Тайга.инфо писала, что Болдыреву уже назначили замдиректора по связям с общественностью. А когда директор ушел на больничный, поползли слухи о замене.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52