Коллектив Новосибирского художественного музея просит не увольнять директора

Коллектив Новосибирского художественного музея выступил против назначения на должность директора члена президиума новосибирского политсовета «Единой России» Екатерины Болдыревой.
82 сотрудника попросили губернатора области оставить в должности директора Сергея Дубровина, который уже 26 лет руководит учреждением. Они заявили, что из-за кадровых перестановок может разрушиться сложившаяся музейная институция. А развитие приоритетных направлений будет возможно только с Дубровиным.
Ранее Тайга.инфо писала, что Болдыреву уже назначили замдиректора по связям с общественностью. А когда директор ушел на больничный, поползли слухи о замене.