Коллектив Новосибирского художественного музея просит не увольнять директора

82 сотрудника попросили губернатора области оставить в должности директора Сергея Дубровина, который уже 26 лет руководит учреждением. Они заявили, что из-за кадровых перестановок может разрушиться сложившаяся музейная институция. А развитие приоритетных направлений будет возможно только с Дубровиным.