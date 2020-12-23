atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский «Локомотив» в трех партиях уступил московскому «Динамо»

23 декабря 2020, 20:32
Сибирякам помешали многочисленные ошибки.

Новосибирский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо», уступив во всех трех партиях. Поражение команда понесла в перенесенном матче пятого тура чемпионата России. Теперь новосибирцам предстоит встретиться с москвичами 25 декабря, но уже в полуфинале Кубка России.

Как отметили в команде, исход игры определили допущенные ошибки. В частности, в затянувшейся концовке первого сета исход определил заступ Марко Ивовича на пайпе. Второй отрезок игры был полностью провален. Шанс появился ко второму отрезку третьей партии, но чуда не произошло, а вот ошибки вновь были допущены.

Больше всех очков в составе «Локомотива» набрал Павел Круглов (12). Окончательный счет игры «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (28:26, 25:15, 25:22).

Материалы по теме
Новосибирский «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионовНовосибирский «Локомотив» всухую обыграл уфимский «Урал»«Локомотив» победил «Нефтяник» в Оренбурге
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52