Новосибирский «Локомотив» в трех партиях уступил московскому «Динамо»

Новосибирский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо», уступив во всех трех партиях. Поражение команда понесла в перенесенном матче пятого тура чемпионата России. Теперь новосибирцам предстоит встретиться с москвичами 25 декабря, но уже в полуфинале Кубка России.
Как отметили в команде, исход игры определили допущенные ошибки. В частности, в затянувшейся концовке первого сета исход определил заступ Марко Ивовича на пайпе. Второй отрезок игры был полностью провален. Шанс появился ко второму отрезку третьей партии, но чуда не произошло, а вот ошибки вновь были допущены.
Больше всех очков в составе «Локомотива» набрал Павел Круглов (12). Окончательный счет игры «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (28:26, 25:15, 25:22).