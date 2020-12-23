Новосибирский «Локомотив» в трех партиях уступил московскому «Динамо»

Как отметили в команде, исход игры определили допущенные ошибки. В частности, в затянувшейся концовке первого сета исход определил заступ Марко Ивовича на пайпе. Второй отрезок игры был полностью провален. Шанс появился ко второму отрезку третьей партии, но чуда не произошло, а вот ошибки вновь были допущены.