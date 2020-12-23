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Новосибирский зоопарк поделился фото самых ярких обезьян

23 декабря 2020, 09:41
Они находятся под угрозой исчезновения.

Снимки самых ярких обезьян – мандрилов – опубликовал новосибирский зоопарк. Этот вид занесен в Международную Красную книгу из-за угрозы исчезновения.

Как рассказывают специалисты, зоопарк участвует в программе по сохранению мандрилов с 2008 года. В новосибирском зоопарке живет семейная группа – три самки и самец. Они очень активны и эмоциональны, потому в вольере никогда не бывает скучно. Мандрилы отличаются необычной окраской, причем у самцов она ярче, чем у самок.

Кроме того, этот вид отличается высоким ростом – до 80 см.

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