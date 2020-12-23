Новосибирский зоопарк поделился фото самых ярких обезьян

Снимки самых ярких обезьян – мандрилов – опубликовал новосибирский зоопарк. Этот вид занесен в Международную Красную книгу из-за угрозы исчезновения.
Как рассказывают специалисты, зоопарк участвует в программе по сохранению мандрилов с 2008 года. В новосибирском зоопарке живет семейная группа – три самки и самец. Они очень активны и эмоциональны, потому в вольере никогда не бывает скучно. Мандрилы отличаются необычной окраской, причем у самцов она ярче, чем у самок.
Кроме того, этот вид отличается высоким ростом – до 80 см.